Трамп пригрозив "величезними економічними наслідками" країнам, які підтримують Іран

Президент США Дональд Трамп пригрозив економічними заходами проти будь-якої країни, чиї банки, компанії або державні структури допомагатимуть Ірану.

Про це пише Reuters.

Трамп пообіцяв Ірану "економічну війну та ізоляцію безпрецедентного масштабу", однак не уточнив, які саме заходи планує застосувати.

"Будь-яка країна, яка дозволить своїм фінансовим установам, компаніям, аеропортам або державним структурам надавати Ірану будь-яку підтримку, сама зіткнеться з величезними економічними наслідками", – написав президент США.

Трамп не назвав конкретних держав. Reuters зазначає, що під таке формулювання потенційно можуть потрапити навіть союзники Вашингтона, які допомагали у мирних переговорах. Водночас найбільшим покупцем іранської нафти залишається Китай: за даними Kpler за 2025 рік, на нього припадало понад 80% морського експорту нафти Ірану.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі назвав заяви Трампа "економічним тероризмом" і заявив, що подальший тиск не змусить Тегеран змінити позицію.

Нагадаємо:

18 серпня Трамп заявив, що переговори з Іраном не ведуться, тоді як Тегеран заявив, що Ормузька протока залишається закритою.

У липні продовольча інфляція в Ірані сягнула 128%, а іранська влада побоюється нових протестів у разі подальшого посилення економічного тиску США.