Трамп може надати Україні нове фінансування - CBS News

Українська правда

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість надання Україні нового фінансування. Мова може йти про щонайменше кілька мільярдів, про це у США повідомили дипломатичні джерела.

Джерело: кілька дипломатичних джерел CBS News

Дослівно: "Джерела зазначили, що нове фінансування може бути спрямоване на те, щоб надіслати сигнал Росії, яка останніми днями завдала ударів по Україні за допомогою безпілотників і ракет".

Деталі: Джерело можливого нового фінансування для України поки що незрозуміле, але американські чиновники повідомили, що у розпорядженні Трампа є 3,85 млрд доларів, що залишилися від президентських повноважень часів Байдена, які можуть бути використані для відправки американської військової техніки в Україну.

Колишні чиновники також повідомили журналістам, що Трамп має повноваження заарештувати близько 5 млрд дол. закордонних російських активів і спрямувати ці кошти в Україну, хоча ні він, ні колишній президент Джо Байден не скористалися цими повноваженнями.

У п'ятницю у НАТО повідомили, що працюють з країнами-членами над "терміновим" переміщенням боєприпасів і засобів ППО американського виробництва в Україну, але відмовилося пояснити, чи було створено якийсь новий механізм для цього.

Згідно з дипломатичними джерелами днем раніше Трамп розмовляв з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити з ним закупівлю європейськими партнерами обладнання американського виробництва.