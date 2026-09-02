Іран розширив "чорний список" суден в Ормузькій протоці: погрожує конфіскацією

Іран додав ще 11 суден до "чорного списку" за порушення встановлених Тегераном правил проходу через Ормузьку протоку, збільшивши їх загальну кількість до 56.

Про це пише Reuters.

Суднам зі списку загрожують штрафи, конфіскація вантажів або затримання, якщо вони спробують пройти через протоку.

До переліку потрапили, зокрема, великі нафтові танкери, судна для перевезення скрапленого природного та нафтового газу, а також нафтопродуктів.

Іранська влада також попередила, що судна, які співпрацюватимуть із внесеними до списку кораблями, зокрема перевантажуватимуть товари з борту на борт, також можуть потрапити під обмеження.

Нагадаємо:

24 серпня Іран вніс до "чорного списку" перші 45 танкерів, заявивши, що вони порушили встановлені Тегераном правила проходу через Ормузьку протоку.

2 вересня через Ормузьку протоку пройшли лише чотири вантажні судна проти середнього показника близько 13 за попередні десять днів.