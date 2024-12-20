США разрешили Венгрии и Турции платить за газ через Газпромбанк: исключение из санкций

США предоставили исключение из санкций, наложенных на "Газпромбанк", для оплаты российского газа Венгрией и Турцией.

США предоставили исключение из санкций, наложенных на "Газпромбанк", для оплаты российского газа Венгрией и Турцией.

Об этом сообщает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и пишет Reuters.

"Сегодня они сделали исключение для платежей за газ, связанных с Газпромбанком, что является хорошей новостью. Но мы разработали решение вместе с нашими региональными союзниками - альтернативный способ оплаты, который не нарушает санкций, но позволяет осуществлять платежи за газ", - отметил Сийярто.

По его словам, последние санкции против РФ могут негативно повлиять на некоторых союзников США.

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Турция также договорилась об освобождении своих платежей за российский газ от санкций, введенных США против Газпромбанка.

Напомним:

<ЕС давит на США, чтобы те изучили пути смягчения американских санкций против российского "Газпромбанка", финансового учреждения, которое является ключевым для обеспечения поставок российского природного газа в блок.

Лидер Кремля Путин подписал указ, согласно которому, расчеты за российский газ теперь не привязаны к одному определенному банку - "Газпромбанку".

Европейские страны, которые до сих пор закупают российский газ, пытаются найти способ оплачивать поставки после 20 декабря, не нарушая новых санкций США.

Турция ведет переговоры с США по смягчению режима санкций, что позволит стране продолжать использовать российский "Газпромбанк" для оплаты импорта природного газа РФ.

США ввели санкции против Газпромбанка, одного из немногих крупных российских кредиторов, который еще не попал в черный список, с целью ограничить возможности Кремля финансировать свои военные усилия.