"Газпромбанк" прогнозує повне вичерпання резервного фонду РФ вже за рік

Ліквідні активи фонду національного добробуту (ФНД), якими російський уряд компенсує недобір нафтогазових доходів бюджету, можуть бути повністю вичерпані трохи більше ніж через рік при збереженні поточних цін на нафту.

Такі прогнози експертів Центру економічного прогнозування ЦЕП) третього за розміром активів держбанку РФ "Газпромбанку", передає The Moscow Times.

На початок року у ФНД залишалося 4,1 трлн рублів невитрачених коштів — це валюта і золото на рахунках Центробанку РФ. Швидкість витрачання резервів залежить від тривалості і зниження цін на нафту, нагадують експерти ЦЕП: зараз фонд витрачається, якщо вартість бареля опускається нижче $59.

З цінами на нафту близько $40 залишок грошей ФНД буде витрачено трохи більше ніж за рік, випливає з оцінок ЦЕП. А якщо котирування впадуть до $30-35 — то фонд може обнулитися до кінця поточного року. З нафтою по $50 запасів ФНД вистачить на 2,5 роки.

Перед початком війни у ФНД, який роками накопичували за рахунок нафтових надприбутків, було $113 млрд ліквідних активів, або 6,5% ВВП. На початок 2026 року ця сума скоротилася в 2,5 раза — до $52 млрд, а у відносному вираженні — в 3,5 раза, до 1,9% ВВП.

Після масштабних витрат на мегапроекти і латання бюджетних дірок запаси золота у фонді впали на 71% — з 554 до 160 тонн. А із запасів валюти залишилися лише китайські юані приблизно на $30 млрд — мінімум з моменту створення ФНД у 2008 році.

Спочатку в бюджет-2026 Мінфін РФ закладало нульові витрати з фонду. Але обвал цін на російську нафту, яка після санкцій адміністрації Дональда Трампа продається з рекордними з початку війни знижками, змусив уряд переглянути підхід до фонду: з 16 січня по 5 лютого Мінфін продасть валюти і золота на 192,1 млрд рублів, щоб компенсувати недобір сировинних доходів.

Нагадаємо:

Наприкінці січня сорт Urals продавався за кордоном по $36-38 за барель при закладених у бюджет $59. А це обіцяє бюджету РФ недобір 3 трлн рублів нафтогазових доходів і дефіцит вище плану, прогнозують аналітики російського Альфа-банку.