Туреччина просить США пом'якшити санкції проти "Газпромбанку", щоб платити РФ за газ

Туреччина веде переговори зі США щодо пом'якшення режиму санкцій, що дозволить країні продовжувати використовувати російський "Газпромбанк" для оплати імпорту природного газу РФ.

Про це пише Bloomberg.

Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар сказав, що без дозволу США "ми не зможемо платити Росію".

"Якщо винятку не буде, це може мати дуже серйозні наслідки для Туреччини", - сказав міністр.

Росія є найбільшим постачальником газу до Туреччини, забезпечивши близько 42% імпорту у 2023 році.

Загалом Туреччина значною мірою залежить від Росії в енергетичному секторі, зокрема імпортує близько половини нафти і будує за допомогою Росії атомну електростанцію.

Туреччина та Росія планують створити газовий хаб у Туреччині та розглядають можливість прокладання нових підводних газопроводів.

Нагадаємо:

2022 року Сполучені Штати ввели новий пакет санкцій проти Росії. Санкції включали близько 2600 візових обмежень для російських і білоруських чиновників, а також перші санкції проти керівників "Газпромбанку".

Екс-глава МЗС України Дмитро Кулеба у червні 2022 року закликав партнерів відключити від SWIFT російський "Газпромбанк".

Російський "Газпромбанк" з 27 січня 2023 р. припинив транскордонні перекази у доларах США.

США ввели санкції проти Газпромбанку, одного з небагатьох великих російських кредиторів, який ще не потрапив до чорного списку, з метою обмежити можливості Кремля фінансувати свої військові зусилля.