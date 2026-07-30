Ferrari "дуже задоволена" замовленнями свого першого електрокару

Компанія Ferrari задоволена реакцією клієнтів на свій перший повністю електричний автомобіль, заявив у четвер генеральний директор Бенедетто Вінья після низки негативних відгуків, які ця модель отримала під час презентації.

Про це повідомляє Reuters.

Luce EV вартістю 550 000 євро який викликав суперечливі відгуки. Це п'ятимісний чотиридверний седан, який радикально відходить від традиційної естетики Ferrari та її спадщини ревучих бензинових двигунів.

Представляючи результати другого кварталу, Вінья зазначив, що через два місяці після виходу на ринок компанія "дуже задоволена тим, як йдуть замовлення".

"Це відповідає нашим очікуванням. Серед клієнтів, які розмістили замовлення, є як постійні, так і нові, і це також відповідає нашим очікуванням", — сказав він журналістам, додавши, що Luce не змінила майбутні плани Ferrari щодо електромобілів.

"Коли клієнти бачать цей автомобіль, вони справді захоплені й задоволені", — сказав Вінья, відкинувши припущення, що Ferrari вдається до агресивного маркетингу або тиску на лояльних клієнтів для стимулювання продажів.

Як повідомила в середу газета Financial Times з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, Ferrari вже досягла річного плану продажів Luce на 2026 рік — трохи менше 500 одиниць — завдяки високому попиту з боку Китаю.

У четвер Вінья зазначив, що інтерес до цієї моделі рівномірно розподілений по всьому світу.

"Звісно, деякі країни, можливо, більше звикли до електромобілів, але ми не бачимо якоїсь конкретної закономірності", – сказав він.