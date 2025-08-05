У Німеччині працює понад третини українських біженців

У Німеччині кількість працевлаштованих українців, які користуються статусом захисту, перевищує третину від загальної кількості.

Про це свідчать дані Федерального агентства зайнятості Німеччини, передає Укрінформ.

На початку 2025 року у ФРН були працевлаштовані 299 670 громадян України, з яких 174 080 – жінки та 125 590 – чоловіки.

Водночас кількість одержувачів соціальної допомоги Bürgergeld (яку отримують лише громадяни ФРН і українці зі статусом захисту) у віці від 15 до 65 років (вік працездатності) становила 497 210 осіб: 317 250 жінок і 179 970 чоловіків.

Станом на квітень 2025 року Bürgergeld отримували 693 420 громадян України, серед яких 413 290 жінок і 280 120 чоловіків.

Це число включає не лише працездатних, а й дітей, молодь та людей похилого віку. Серед чоловіків-одержувачів допомоги 150 660 — у віці 18-63 роки.

Таким чином, рівень працевлаштування серед українців у Німеччині трохи перевищує 33% — це нижче, ніж у сусідніх країнах, які також прийняли значну кількість біженців з кінця лютого 2022 року.

У Федеральному агентстві зайнятості також повідомили, що середня сума виплат за програмою Bürgergeld у березні 2025 року становила 882 євро.

Розмір допомоги залежить від віку та сімейного стану одержувача. Одинокі дорослі та батьки-одинаки отримують 563 євро на місяць, подружжя - по 506 євро на кожного, діти - від 357 до 471 євро залежно від віку.

Зареєстровані українські біженці, на відміну від представників інших національностей, користуються тимчасовим захистом, передбаченим §24 закону про перебування.

Він дозволяє їм легально перебувати в Німеччині, працювати, користуватися соціальними послугами, а дітям – здобувати освіту.

Нагадаємо:

У Нідерландах муніципалітети вимушені відмовляти українським біженцям у притулку через брак місць для розміщення.

Польща поступово припинить діяльність притулків для біженців з України.