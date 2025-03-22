Шредер знову не з’явився на допит у справі "Північного потоку-2"

Українська правда

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер знову не з'явився на допит до парламенту землі Мекленбург-Передня Померанія у справі про будівництво "Північного потоку-2", посилаючись на висновок психолога.

Джерело: Spiegel, передає"Європейська правда"

Деталі: 80-річний ексканцлер ФРН ще в січні не зміг приїхати для надання свідчень у справі про "Північний потік-2", пославшись тоді на емоційне вигорання та необхідність стаціонарного лікування.

Зараз неможливість свідчити Шредер пояснив висновком психолога.

В експертному висновку йдеться про те, що тривале повідомлення ексканцлера неможливе, оскільки він "швидко втомлюється" і йому важко зосередитися протягом тривалого часу.

Голова комітету земельного парламенту в Шверині Себастьян Елерс висловив сподівання, що Шредер як важливий свідок зможе "швидко дати свідчення" після одужання.

Слідча комісія парламенту Мекленбурга-Передньої Померанії розслідує діяльність Фонду захисту клімату, пов'язаного з "Північним потоком-2". Вона зокрема має з'ясувати, серед іншого, який вплив мали російські донори на уряд землі під час заснування фонду.

Серед іншого, комісія хоче розслідувати роль Шрьодера у створенні фонду, а саме - його зустріч із главою земельного уряду Мануелою Швезіг влітку 2020 року, на якій був присутній Маттіас Варніг - довірена особа Путіна.

Документи, які раніше отримала комісія, свідчать, що дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" міг бути виданий із порушеннями.