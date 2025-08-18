Шанхайська біржа сягнула найвищого рівня за 10 років

Індекс Shanghai Stock Exchange Composite у понеділок зріс на 0,9% і закрився на позначці 3 728 пунктів — найвищому рівні з серпня 2015 року.

Про це пише Bloomberg.

Це стало підсумком 20% відновлення після весняного розпродажу, спричиненого тарифною політикою США. Минулого тижня президент Дональд Трамп продовжив "тарифне перемир’я" з Китаєм, що підживило оптимізм на ринках.

Зростання пояснюється притоком коштів від локальних інвесторів, які переорієнтовують заощадження з облігацій у акції. Рівень обігу на біржах материкового Китаю в понеділок сягнув понад 2,7 трлн юанів ($376 млрд) — другий найбільший показник в історії.

Попри спогади про обвал 2015 року, коли Шанхайський індекс сягнув 5 166 пунктів перед різким крахом, нині настрої значно оптимістичніші. Фонди та приватні трейдери активно вкладаються в акції на тлі:

високої ліквідності,

очікувань відновлення економіки,

інтересу до штучного інтелекту,

урядових кроків для підтримки зростання.

Інвестори також враховують податкові зміни: Китай відновив оподаткування відсотків по держоблігаціях, що знизило привабливість боргових інструментів. Це підняло прибутковість 10-річних держпаперів до 1,78%, а 30-річних — до 2,11%.

Попит на акції підживлюється і за рахунок зростання маржинальних кредитів: обсяг позик для купівлі цінних паперів досягнув найвищого рівня з 2015 року й наближається до історичного максимуму.

З початку 2025 року Shanghai Composite зріс на 11%, обігнавши CSI 300 (+8%), зокрема завдяки високим результатам банківських акцій, які активно купують страхові фонди.

