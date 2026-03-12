Українська правда
Найбільша нафтова компанія світу хоче купити дрони-перехоплювачі України

Артур Крижний — 12 березня, 18:40
Getty Images

Saudi Aramco веде переговори щонайменше з двома українськими компаніями про купівлю дронів-перехоплювачів, які можуть допомогти захиститися від іранських атак, спрямованих на нафтові родовища.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За їхніми словами, компанія намагається якнайшвидше забезпечити постачання таких дронів — раніше за власний уряд і регіональних конкурентів, зокрема Катар.

Зокрема, Aramco спілкується з українськими компаніями SkyFall і Wild Hornets. Вони виробляють дрони-перехоплювачі, які врізаються в інші дрони або підриваються поруч із ними.

Довідка. Aramco є найбільшим у світі виробником нафти та забезпечує близько десятої частини глобальної пропозиції.

Нагадаємо:

Гендиректор державної енергокомпанії Saudi Aramco Амін Нассер попередив про "катастрофічні наслідки" для світової економіки, якщо війна між США та Іраном затягнеться.

Ключові виробники нафти на Близькому Сході продовжують скорочувати видобуток, оскільки важлива водний шлях Ормузька протока залишається практично заблокованою, що посилює хаос на енергетичних ринках.

