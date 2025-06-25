Підсанкційний танкер прямує до російського заводу, який постачає газ до Європи

Танкер під санкціями США наближається до російського термінала з експорту скрапленого газу в Арктиці. Це може стати приводом для нових обмежень з боку Заходу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Танкер "Ірис" (раніше — "Норт Скай"), який у 2023 році був внесений до санкційного списку США, рухається до Сабетти в північному Сибіру — місця розташування російського експортного заводу "Ямал СПГ".

"Ямал СПГ" — найбільший у Росії завод із виробництва скрапленого природного газу, який досі не потрапив під західні санкції. Європа продовжує імпортувати з нього паливо. Проте можливе завантаження газу на санкціонований танкер може стати причиною для нових обмежень з боку США чи ЄС.

За даними морської бази Equasis, у квітні судно змінило суднового менеджера на російську компанію ELEGEST OOO.

Наразі невідомо, чи "Ірис" насправді зайде в порт Сабетти. Існує ймовірність, що танкер прямує далі — до заводу "Арктика СПГ 2", на який вже поширюються американські санкції. З цього об’єкта поставки не здійснювалися з жовтня 2023 року.

США минулого року запровадили санкції проти Arctic LNG 2 та кількох суден, які підозрюють у належності до "тіньового флоту" Росії. У результаті міжнародні покупці стали обережніше ставитися до імпорту російського СПГ, пов’язаного із санкційними ризиками.

Нагадаємо:

Росія застосувала військовий корабель для супроводу підсанкційних танкерів через пролив Ла-Манш.

Вартість фрахту для транспортування скрапленого природного газу (СПГ) сягнула найвищого рівня з жовтня 2023 року.