Перевезення скрапленого газу здорожчало до максимуму за 8 місяців

Вартість фрахту для транспортування скрапленого природного газу (СПГ) сягнула найвищого рівня з жовтня 2023 року.

Про це пише Reuters.

У понеділок добова ставка фрахту для стандартного танкера СПГ на ринку Атлантики зросла до 51 750 доларів. Це найвищий показник з 3 жовтня. У Тихому океані ставка також зросла — до 36 750 доларів на день, що є максимумом з 25 жовтня.

Аналітики пояснюють подорожчання тим, що частина флоту змінила маршрути, орієнтуючись на вигідніші поставки в Азію. Через збільшення середнього часу доставки, зокрема через мис Доброї Надії, кількість доступних суден для фрахтування скоротилася.

На ситуацію також вплинув великий тендер Єгипту на закупівлю до 160 вантажів СПГ до 2026 року, який ще більше підвищив попит на танкери.

Додатковим фактором стало загострення конфлікту між Іраном і Ізраїлем. Побоювання, що Іран може закрити Ормузьку протоку, призвели до зростання витрат на страхування суден та до п’ятиразового збільшення премій за військовий ризик. Саме через цю протоку проходить близько 20% світового постачання нафти і газу. Всі поставки з Катару, одного з найбільших експортерів СПГ, прямують саме цим маршрутом.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном, про яке він оголосив за кілька годин до цього, почало діяти.

Ціни на нафту впали в понеділок, оскільки атаки Ірану на американські військові об’єкти в Катарі виявилися менш масштабними, ніж побоювалися інвестори.

Іран 23 червня запустив щонайменше 10 ракет по американських військових базах у Катарі, там повідомляють, що ППО перехопила атаку.