ЄС може оштрафувати Meta на 6% від обороту

Брюссель попередив компанію Meta, що нескінченні стрічки новин у Instagram та Facebook можуть порушувати нові правила ЄС щодо контенту, оскільки регулятори посилюють контроль за впливом соціальних мереж на дітей.

Про це повідомляє Financial Times.

У попередніх висновках, опублікованих у п'ятницю, Європейська комісія заявила, що, на її думку, компанія не змогла належним чином оцінити та мінімізувати ризики, пов'язані з елементами дизайну, що викликають залежність, які можуть вплинути на фізичне та психічне благополуччя користувачів, особливо дітей.

Це попередження пролунало на тлі зростаючої глобальної критики "великих технологічних компаній" та соціальних наслідків діяльності великих онлайн-платформ.

У березні компанія Meta була визнана винною в історичній судовій справі у США, в ході якої було встановлено, що її платформи, такі як Instagram, розроблені таким чином, щоб викликати у дітей залежність.

Тим часом дедалі більше країн забороняють доступ до соціальних мереж особам віком до 16 років або наближаються до прийняття таких заходів.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн має намір у понеділок оприлюднити результати роботи експертної групи з питань безпеки дітей в Інтернеті, оскільки все більше європейських країн тиснуть на Брюссель, вимагаючи ввести певну форму заборони на користування соціальними мережами для неповнолітніх.

Брюссель вимагає від Meta внести зміни в дизайн Instagram та Facebook, зокрема вимкнути функції автовідтворення та нескінченної прокрутки, а також запровадити ефективні перерви у використанні.

У заяві зазначено, що нинішні інструменти управління часом від Meta, зокрема ті, що призначені для підлітків, "можна легко обійти, і вони не призводять до суттєвого скорочення та контролю використання сервісу".

У п'ятницю компанія Meta заявила, що не погоджується з висновками Комісії, зазначивши, що вони "не враховують належним чином значні кроки, які ми зробили для захисту підлітків".

Якщо попередні висновки будуть підтверджені, на компанію Meta може бути накладено штраф у розмірі до 6 % її глобального обороту.

Нагадаємо:

Індія повідомила компанію Meta Platforms Inc. про необхідність видалити зі своїх платформ, зокрема з Instagram, контент сексуального характеру, що стосується дітей, що стало черговою проблемою регуляторного характеру для американського технологічного гіганта.