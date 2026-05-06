Samsung досяг ринкової капіталізації в 1 трильйон доларів

Компанія Samsung Electronics Co. досягла ринкової капіталізації в 1 трильйон доларів після того, як акції найбільшого у світі виробника пам'яті зросли більш ніж у чотири рази за останній рік через був ШІ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Цей рубіж був досягнутий у середу, коли акції південнокорейської компанії подорожчали на 13%, що зробило її другою азійською компанією після Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), яка досягла цієї позначки. Зростання курсу акцій вперше підняло індекс Kospi вище рівня 7 000 пунктів.

Samsung, поряд з іншими виробниками пам'яті SK Hynix Inc. та TSMC, знаходиться в центрі трансформації, яка зробила Азію наріжним каменем глобальної екосистеми штучного інтелекту, поєднуючи домінування у виробництві мікросхем із розширенням інфраструктури даних.

Ця зміна сприяла потужному зростанню регіональних акцій технологічних компаній — SK Hynix та TSMC також досягли рекордних максимумів цього місяця — оскільки інвестори роблять ставку на стійкий попит на сучасні мікросхеми та обчислювальну потужність.

"Поріг у трильйон доларів має істотне значення, що виходить за межі символізму. У ширшому сенсі це відображає оцінку ринку, що роль пам'яті в інфраструктурі штучного інтелекту є структурною, а не циклічною", – сказав Дейв Мацца, генеральний директор Roundhill Investments у Нью-Йорку.

