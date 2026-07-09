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Рух танкерів через Ормуз фактично зупинився після нової ескалації

Артур Крижний — 9 липня, 19:40
Рух танкерів через Ормуз фактично зупинився після нової ескалації
Фото: Getty Images

Рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку в четвер майже зупинився на тлі різкого зростання ризиків для судноплавства після нових ударів США по Ірану та відповіді Тегерана.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У перші години четверга через протоку пройшли лише два танкери, свідчать дані Kpler. Одним із них був супертанкер Berg 1 із сирою нафтою, завантаженою на іранському острові Харк. Судно перебуває під санкціями США.

Також протоку пройшов хімічний танкер Well Sail під прапором Маршаллових Островів, який перед цим завантажувався поблизу Шарджі в ОАЕ.

Джерела в судноплавній галузі зазначають, що дедалі більше суден вимикають публічні транспондери AIS, тому фактичну кількість проходів через протоку встановити складніше.

"Рух танкерів через Ормузьку протоку фактично зупинився, і це більше говорить про нинішнє сприйняття ризику, ніж будь-які заяви Вашингтона чи Тегерана", — зазначив керівник геополітичного аналізу Rystad Energy Хорхе Леон.

Нагадаємо:

Сполучені Штати завдали ударів по понад 80 іранських цілях після нападів на комерційні судна біля Ормузької протоки. Іран у відповідь заявив про атаки на американські військові об'єкти на Близькому Сході.

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