У Ормузькій протоці підірвали танкер Катару

В Ормузькій протоці уразили катарський LNG-танкер, що стало новим ударом по судноплавству на тлі переговорів США та Ірану про відкриття водного шляху.

Про це повідомляє газета Financial Times.

UK Maritime Trade Operations повідомила, що танкер загорівся після удару невідомим снарядом біля входу до протоки, неподалік узбережжя Оману. За словами трьох людей, обізнаних із ситуацією, йдеться про Al Rekayyat — завантажений LNG-танкер QatarEnergy.

Двоє людей, близьких до ситуації, сказали, що тієї ж ночі було уражене ще одне судно. Одне з джерел заявило, що це міг бути саудівський нафтовий танкер, але цю інформацію ще перевіряють.

Американський посадовець заявив Axios, що Іран випустив щонайменше дві ракети по комерційних суднах, які проходили протокою. Тегеран офіційно цього не підтверджував.

Атака сталася після того, як трафік через Ормуз почав частково відновлюватися після меморандуму США та Ірану. За тиждень до 5 липня через протоку пройшло 211 суден проти 262 тижнем раніше, свідчать дані Lloyd's List Intelligence.

Ще один катарський LNG-танкер, Al Areesh, який прямував до Ормузу, розвернувся рано вранці у вівторок. Пакистанські посадовці заявили, що судно змінило курс після атаки на інший танкер у протоці, а Ісламабад тепер шукає гарантій безпечного проходу для катарських LNG-постачань.

У межах попередньої домовленості Іран погодився не стягувати плату за прохід протягом 60 днів і розмінувати основні маршрути. Водночас Тегеран наполягає, що судна мають іти маршрутом ближче до іранського узбережжя, тоді як США підтримують частину проходів уздовж узбережжя Оману.

Нагадаємо:

Іран заявив, що іноземний контейнеровоз сів на мілину під час проходу Ормузькою протокою "несанкціонованим" маршрутом, і знову попередив судновласників про необхідність координувати транзит із Тегераном.

Щонайменше вісім суден, які намагалися вийти з Перської затоки вздовж узбережжя Оману, розвернулися між п'ятницею і суботою, а частина з них перейшла на маршрут ближче до Ірану.