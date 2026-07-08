Нафтові й газові танкери розвернулися від Ормузу після атак на судна

Щонайменше чотири нафтові й газові танкери змінили курс після спроби пройти Ормузькою протокою, де нові атаки на судна посилили ризики для енергетичного транзиту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Розвороти сталися після того, як у вівторок біля протоки пошкодили катарський СПГ-танкер і нафтовий танкер під прапором Саудівської Аравії. Після повідомлень про ракетні удари по суднах морські органи підвищили рівень загрози для проходу Ормузом до "severe".

За даними Kpler і LSEG, LNG-танкери Al Ghariya, Duhail і Al Ruwais повільно рухалися на захід у напрямку Ормузької протоки, але пізно у вівторок розвернулися. Усі три судна контролює QatarEnergy.

Ці танкери були порожніми й прямували до катарського експортного термінала Ras Laffan, щоб завантажити LNG.

Окремо танкер під прапором Індії, який перевозив 2 млн барелів кувейтської нафти, у середу розвернувся біля узбережжя Оману в районі Ормузької протоки.

Від початку конфлікту наприкінці лютого з Ормузу вийшли щонайменше 16 LNG-вантажів із Ras Laffan і 10 — з термінала ADNOC Das Island в ОАЕ. Це все ще лише частина від приблизно 7 млн тонн, які зазвичай щомісяця відвантажують із цих двох експортних хабів.

Нагадаємо:

В Ормузькій протоці уразили катарський LNG-танкер, що стало новим ударом по судноплавству на тлі переговорів США та Ірану про відкриття водного шляху.