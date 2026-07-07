Атака на танкер в Ормузі ускладнила плани Британії та Франції з розмінування

Нова атака на судно Катару в Ормузькій протоці поставила під ризик плани Великої Британії та Франції почати обмежену операцію з розмінування південного маршруту в оманських водах.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Британські та французькі протимінні кораблі й сили вже готові до операції після військового наказу, повідомили посадовці двох європейських країн. Це стало можливим після того, як Оман погодився підтримати місію, оголошену Лондоном і Парижем 4 липня.

Терміни початку операції залишаються невизначеними. До атаки на катарський LNG-танкер частина посадовців допускала, що розмінування може стартувати вже цього тижня, але інші попереджали, що місія потребує стабільніших умов.

Одна з причин затримки — ризик спровокувати Іран. Тегеран після тимчасової угоди зі США про завершення чотиримісячної війни й далі наполягає на контролі над Ормузькою протокою.

Оман уже повідомив Іран про дипломатичний прогрес щодо місії, тоді як Велика Британія та Франція координують свої дії зі США.

Неформальні обговорення ситуації навколо Ірану та Ормузької протоки мають відбутися між лідерами на саміті НАТО в Туреччині цього тижня.

Нагадаємо:

В Ормузькій протоці уразили катарський LNG-танкер, що стало новим ударом по судноплавству на тлі переговорів США та Ірану про відкриття водного шляху.