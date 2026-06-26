Напад на судно у Ормузькій протоці призупинив план евакуації кораблів, що там застрягли

Міжнародна морська організація призупинила свій план евакуації суден, що застрягли в Ормузькій протоці, після того, як у четвер було скоєно напад на судно, яке проходило цією важливою водною артерією.

Про це повідомляє Financial Times.

Агентство ООН не назвало назву судна та не вказало, хто саме здійснив напад. Цей інцидент став черговим випробуванням для тимчасової угоди між США та Іраном про відновлення проходу через протоку та продовження перемир'я між двома сторонами на 60 днів.

Раніше у четвер впливова іранська Революційна гвардія заявила, що для суден, які проходять через протоку, координація дій із її військово-морськими силами є "обов'язковою", та попередила судна про недопустимість використання будь-яких несанкціонованих маршрутів.

Міжнародна морська організація (ІМО) повідомила, що судно, яке зазнало нападу, не проходило через протоку в рамках свого плану евакуації.

Британська організація Maritime Trade Operations повідомила, що вантажне судно було вражене "невідомим снарядом" поблизу узбережжя Оману. Жертв не було, але морякам рекомендували пропливати цей район "з обережністю".

За словами двох осіб, обізнаних із ситуацією, це контейнеровоз "Ever Lovely" під прапором Сінгапуру, що належить судноплавній компанії Evergreen. Компанія Evergreen не відразу відповіла на запит про коментар.

Нагадаємо:

Ціна на нафту марки Brent впала нижче рівня, що існував до початку війни з Іраном, оскільки з Перської затоки почала надходити хвиля накопичених запасів нафти, що змусило трейдерів не зважати на ризик будь-яких наслідків кризи.