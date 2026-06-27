США та Іран обмінялися новими ударами: яка причина

Сполучені Штати Америки завдали авіаударів Ірану у відповідь на атаку БпЛА на торговельне судно під прапором Сінгапуру, яке йшло через Ормузьку протоку.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Цілями ударів стали місця зберігання іранських ракет і безпілотників, а також берегові радіолокаційні станції, зазначили у CENTCOM.

Згідно із заявою, атака Ірану на комерційне судноплавство порушила домовленості про припинення вогню та поставила під загрозу свободу судноплавства через один із найважливіших міжнародних торговельних маршрутів.

Як повідомляє Reuters, Іран, своєю чергою, заявив, що у відповідь його військово-морські сили завдали ударів по американських військових обʼєктах, які розташовані у регіоні. Корпус вартових ісламської революції також попередив, що у разі нових атак США відповідь буде більш масштабною.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, Міжнародна морська організація призупинила свій план евакуації суден, що застрягли в Ормузькій протоці, після того, як у четвер було скоєно напад на судно, яке проходило цією важливою водною артерією.

Раніше ціна на нафту марки Brent впала нижче рівня, що існував до початку війни з Іраном, оскільки з Перської затоки почала надходити хвиля накопичених запасів нафти, що змусило трейдерів не зважати на ризик будь-яких наслідків кризи.