Терористи атакували нафтові об'єкти енергогіганта Саудівської Аравії

Єменські хусити (підтримуване Іраном єменське терористичне угруповання "Ансар Аллах") атакували нафтові об'єкти Saudi Aramco у Джизані та Янбу на узбережжі Червоного моря. Біля НПЗ у Джизані зафіксували великий стовп диму, а трейдери отримали інформацію про можливе пошкодження сховищ.

Про це пише агентство Reuters.

Військовий речник хуситів Ях'я Сарі заявив, що угруповання успішно уразило об'єкти саудівської державної нафтової компанії в обох портових містах. Відео із соцмереж, перевірене Reuters, показало великий стовп диму, який здіймався з боку нафтопереробного заводу Saudi Aramco у Джизані.

Два трейдери з Азії повідомили, що отримали інформацію про можливі пошкодження місцевих сховищ нафти та пального. Saudi Aramco не відповіла на запит Reuters про коментар.

У Янбу дві балістичні ракети, націлені на нафтові об'єкти, перехопила батарея американських комплексів Patriot. За даними грецьких джерел у сфері безпеки, системою керували військові Греції, розміщені в королівстві за угодою з Ер-Ріядом.

Янбу є головним саудівським нафтовим портом на Червоному морі, де щодня завантажують мільйони барелів. Через блокування Іраном Ормузької протоки порт став основним маршрутом експорту саудівської нафти в обхід Перської затоки.

У Джизані поблизу кордону з Єменом працює нафтопереробний завод потужністю 400 тисяч барелів на добу. Підтримувані Саудівською Аравією сили у відповідь завдали ударів по хуситах.

Довідка. Рух "Ансар Аллах", відомий також як хусити, офіційно внесений Антитерористичним центром при СБУ до переліку терористичних організацій і груп.

Нагадаємо:

Раніше хусити атакували два саудівські танкери, після чого ціна нафти Brent перевищила 100 доларів за барель уперше з травня.

Системи протиповітряної оборони Саудівської Аравії перехопили дві балістичні ракети, випущені з Ємену по нафтопереробних заводах у Янбу на узбережжі Червоного моря.

У квітні Іран атакував саудівський трубопровід "Схід–Захід", яким нафту транспортують з узбережжя Перської затоки до Червоного моря в обхід Ормузької протоки.