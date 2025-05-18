Рубіо наголосив на неминучості нових санкцій проти Росії у разі відсутності прогресу в переговорах

Українска правда

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що якщо найближчим часом не буде прогресу в переговорах із Росією щодо припинення вогню в Україні, Сенат ухвалить новий законопроєкт про санкції проти РФ.

Джерело: Рубіо в інтервʼю CBS News

Деталі: Під час інтерв’ю журналістка запитала Рубіо, чи не затягує Росія перемовини навмисно. Держсекретар зазначив, що США намагаються з’ясувати, чи справді російська сторона серйозно налаштована на припинення бойових дій.

За його словами, на нещодавній зустрічі в Туреччині делегації України та Росії домовилися обмінятися пропозиціями щодо припинення вогню. США очікують, що ці документи міститимуть "реалістичні й розумні" позиції. Якщо ж Росія продовжить висувати неприйнятні умови, це істотно вплине на позицію Вашингтона.

"Ми не хочемо брати участь у безкінечних розмовах – потрібен прогрес", – заявив Рубіо.

Рубіо наголосив, що терпіння Вашингтона має межі, і Конгрес готується до ухвалення нового пакета санкцій проти РФ. За його словами, якщо Росія й надалі затягуватиме перемовини, не демонструючи реального наміру досягти компромісу, Сенат діятиме самостійно – незалежно від позиції Білого дому.

Держсекретар повідомив, що в Сенаті вже є достатня кількість прихильників законопроєкту про санкції, ініційованого сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який матиме підтримку 80 сенаторів, що дозволить подолати можливе президентське вето.

Пряма мова: "Сенат врешті-решт діятиме. Ми вже кілька тижнів – десь шість-сім – доводимо до російської сторони, що ця ініціатива триває. Ми очікуємо, що коли все буде готово, буде близько 80 співавторів у Сенаті. Це процес, який ми не можемо зупинити. І це – просто факт, про який ми попереджали росіян уже кілька тижнів".

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