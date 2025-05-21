Кремлівська "Роснефть" отримала контроль над найбільшим родовищем рідкоземельних металів у РФ

Найбільша нафтова компанія РФ Rosneft 20 травня отримала повний контроль над оператором родовища рідкоземельних металів Tomtor у Якутії.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що родовище Tomtor вважається ключовим у планах Кремля з нарощування видобутку стратегічних мінералів, що використовуються у військовій промисловості, електроніці та електромобілях.

Лідер Росії Володимир Путін раніше закликав пришвидшити розробку цього об'єкта, звинувативши попереднього оператора в затримці інвестицій.

До початку бойових дій в Україні оператором Tomtor була компанія ThreeArc Mining, контрольована групою IST бізнесмена Олександра Несіса. Після введення санкцій права на управління перейшли до колишнього менеджера IST Владислава Ресіна, а згодом — до Rosneft.

Росія планує інвестувати 1,5 млрд дол у сектор рідкоземельних металів і прагне стати другим за обсягами виробництва після Китаю до 2030 року. У свою чергу, інші країни, зокрема США, також намагаються знизити залежність від Китаю, який нині контролює близько 95% світового ринку.

Нагадаємо:

Уповноважений Путіна з міжнародного співробітництва Кирило Дмитрієв повідомив про початок переговорів між Росією та США щодо спільних проєктів з видобутку рідкісноземельних металів.

Німеччина продовжить тимчасове управління дочірніми компаніями "Роснєфті", оскільки їхній продаж Катару поки що не відбувся.