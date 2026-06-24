У Чернівцях викрали газу на 87,5 мільйона гривень

У Чернівцях викрали газу на 87,5 мільйонів гривень

У місті Чернівці зловмисники організували схему з викрадення газу для роботи котельні самовільно підключившись до газової мережі.

Про це повідомляє голова правління НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький.

За словами Корецького, злочинці незаконно проклали газопровід до багатоквартирного будинку, самостійно підключилися до газорозподільної системи та фактично крали газ для роботи місцевої котельні.

Сергій Корецький

Сергій Корецький

Схему викрили фахівці з безпеки "Газмереж" та Нафтогазу. Усі матеріали передано до правоохоронних органів. Голова правління зазначив, що "Нафтогаз" вимагатиме компенсації завданої шкоди.

Збитки становлять, як мінімум, 87,5 млн грн. Корецький пообіцяв "незабаром" повідомити імена організаторів схеми.

"За нашими оцінками, щорічні збитки від крадіжок газу побутовими споживачами вимірюються мільярдами гривень. Це наслідок різноманітних схем і махінацій, з якими ми боремося та системно наводимо лад", – написав Корецький.

Нагадаємо:

Група Нафтогаз вперше забронювала довгострокові потужності з регазифікації скрапленого природного газу (СПГ) в Європі.