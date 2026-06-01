Росіяни обстріляли заправку в Сумах

Володимир Тунік-Фриз — 1 червня, 10:41
У ніч з 31 травня на 1 червня 2026 року російські військові обстріляли місто Суми, влучивши обʼєкти інфраструктури, зокрема, у заправку.

Про це повідомляє очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Сьогодні вночі зафіксовано влучання ворожих БпЛА по обʼєктах інфраструктури Сум", – написав Кривошеєнко.

У Ковпаківському районі міста Сум пошкоджено гараж та торговельну залу АЗС. Внаслідок обстрілу працівниці станції отримали гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо:

Під час російського масованого удару на Одеську область було пошкоджено промислову інфраструктуру.

