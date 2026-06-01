Росіяни обстріляли заправку в Сумах
У ніч з 31 травня на 1 червня 2026 року російські військові обстріляли місто Суми, влучивши обʼєкти інфраструктури, зокрема, у заправку.
Про це повідомляє очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
"Сьогодні вночі зафіксовано влучання ворожих БпЛА по обʼєктах інфраструктури Сум", – написав Кривошеєнко.
У Ковпаківському районі міста Сум пошкоджено гараж та торговельну залу АЗС. Внаслідок обстрілу працівниці станції отримали гостру реакцію на стрес.
