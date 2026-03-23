400 млн барелів не вистачає: МЕА готується до вивільнення нових нафтових резервів

Семен Рубан — 23 березня, 11:30
400 млн барелів не вистачає: МЕА готується до вивільнення нових нафтових резервів
400 млн барелів не вистачає: МЕА готується до вивільнення нових нафтових резервів
Getty Images

Міжнародне енергетичне агентство консультується з урядами країн-членів, щоб за потреби вивільнити більше нафти зі стратегічних резервів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на виконавчого директора МЕА Фатіха Бірола.

МЕА – орган в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Агентство займається консультуванням та аналізом енергетичної безпеки у країнах-членах, якими є більшість розвинених країн Європи, а також США, Канада, Японія, Корея, Нова Зеландія та Австралія.

"Якщо це (додаткове вивільнення резервів – ЕП) буде необхідно, ми, звісно, зробимо це. Ми вивчаємо ситуацію, аналізуємо та оцінюємо ринки, а також обговорюємо це з нашими країнами-членами", – заявив Бірол.

Також він повідомив, що немає конкретного рівня цін на нафту, який спричинив би вивільнення резервів.

"Вивільнення запасів допоможе заспокоїти ринки, але це не є рішенням. Це лише допоможе зменшити негативний вплив на економіку", – каже директор МЕА.

Бірол охарактеризував теперішню кризу на Близькому Сході як "дуже серйозну" і гіршу, ніж два нафтові шоки 1970-х років та вплив війни між Росією та Україною на нафтогазовий ринок разом узяті.

Також він зазначив, що окрім країни-члени МЕА окрім вивільнення резервів можуть на національному рівні знизити обмеження швидкості, запровадити роботу з дому або зменшити споживання енергії.

Нагадаємо:

11 березня країни-члени МЕА спільно ухвалили рішення вивільнити 400 млн барелів нафти зі своїх стратегічних резервів, аби стримати зростання цін на енергоресурси на тлі війни на Близькому Сході.

400 млн барелів не вистачає: МЕА готується до вивільнення нових нафтових резервів
