Російські автомобільні вантажоперевізники заявили про ризик масових банкрутств в 2025 році
Більшість російських компаній, що займаються автомобільними вантажоперевезеннями, закінчують 2024 рік зі збитками, а приблизно 30% з них загрожує банкрутство вже 2025 року.
Про це пишуть "Известия".
Зазначається, що рентабельність великих автоперевезень становить "мінус 17%". В таке становище компанії потрапили через зростання витрат на 11%, ослаблення рубля і збільшення кредитних і лізингових платежів після підвищення ключової ставки Центробанку до 21%.
Також перевізники зіткнулися з падінням попиту і були змушені знизити тарифи на 12% рік до року.
У таких умовах можуть працювати лише сірі фірми, які економлять на податкових відрахуваннях і страхових внесках під час видачі заробітної плати, уникають сплати ПДВ, а також занижують транзитні строки, змушуючи водіїв порушувати режим праці та відпочинку.
Повідомляється, що підприємства будуть змушені зменшити свою частку ринку або піти в тінь. Частина гравців у 2025 році готується до цього як до єдиного способу вижити.
Наразі сірий сегмент ринку вантажних автоперевезень уже становить 65-70%..
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