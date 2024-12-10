Російські автомобільні вантажоперевізники заявили про ризик масових банкрутств в 2025 році

Більшість російських компаній, що займаються автомобільними вантажоперевезеннями, закінчують 2024 рік зі збитками, а приблизно 30% з них загрожує банкрутство вже 2025 року.

Про це пишуть "Известия".

Зазначається, що рентабельність великих автоперевезень становить "мінус 17%". В таке становище компанії потрапили через зростання витрат на 11%, ослаблення рубля і збільшення кредитних і лізингових платежів після підвищення ключової ставки Центробанку до 21%.

Також перевізники зіткнулися з падінням попиту і були змушені знизити тарифи на 12% рік до року.

У таких умовах можуть працювати лише сірі фірми, які економлять на податкових відрахуваннях і страхових внесках під час видачі заробітної плати, уникають сплати ПДВ, а також занижують транзитні строки, змушуючи водіїв порушувати режим праці та відпочинку.

Повідомляється, що підприємства будуть змушені зменшити свою частку ринку або піти в тінь. Частина гравців у 2025 році готується до цього як до єдиного способу вижити.

Наразі сірий сегмент ринку вантажних автоперевезень уже становить 65-70%..

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Фінська компанія HD-Parts продовжує експортувати вантажівки та запчастини до них у Росію на мільйони євро.