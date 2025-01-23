Росіяни витратили за кордоном рекордну суму з 2014 року

Росіяни, попри ізоляцію країни, нарощують витрати за кордоном. В 2024 році імпорт послуг за статтею "поїздки" становив $37,8 млрд.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на дані ЦБ.

Зазначається, що це максимальний результат з 2014 р., коли імпорт становив $50,4 млрд. За цією статтею враховуються витрати фізичних осіб (крім транспортних) на придбання товарів і послуг на території інших країн для власних потреб або безоплатної передачі іншим особам.

Це насамперед туризм. За даними Асоціації туроператорів Росії, росіяни торік з'їздили в 14 млн туристичних поїздок за кордон (включно з діловим туризмом - на конференції та виставки), що на 17% більше, ніж у 2023 р. Тоді росіяни витратили за кордоном $34,4 млрд, за рік ці витрати збільшилися на 10%.

85% продажів закордонних турів за рік припало на п'ять країн: Туреччину, Єгипет, ОАЕ, Таїланд і Китай. Продажі турів до Туреччини наблизилися до рекордного допандемійного 2019 року, коли країну відвідало 7 млн організованих туристів із Росії. Минулого року туди вирушило 6,8 млн росіян. На другому місці ОАЕ, які прийняли 1,9 млн туристів із Росії, на третьому Таїланд (1,7 млн), обігнав Єгипет (1,5 млн, на 17% більше, ніж у 2023 р.).