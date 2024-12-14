Російський газовий гігант “Новатэк” лобіює зняття санкцій в США – Reuters

Найбільший російський виробник скрапленого природного газу РФ "Новатэк" працює з лобістами, намагаючись відновити відносини з США після того, як Вашингтон наклав санкції на його гігантський проєкт "Арктичний СПГ-2".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

2 листопада 2023 року проєкт "Арктик СПГ-2" компанії "Новатэк", який повинен був стати найбільшим заводом з виробництва СПГ в Росії, потрапив до списку санкцій США.

Повернення Дональда Трампа до Білого дому 20 січня дехто в Росії сприймає з обережним оптимізмом, хоча інші вважають, що це мало що змінить.

За словами одного з джерел, "Новатэк" прагне відновити відносини із Заходом в очікуванні закінчення війни в Україні, обіцяне Трампом.

За словами співрозмовника, старший виконавчий директор і член правління компанії Денис Соловйов нещодавно їздив з Москви до Вашингтона, щоб розпочати роботу з американською лобістською фірмою.

За словами джерел, "Новатэк" і лобісти планують звернутися до американських урядових структур протягом найближчих тижнів.

Друге джерело повідомило, що "Новатэк" сподівається вивести свій флагманський проект "Арктик СПГ 2" з поточного списку санкцій.

Обидва джерела сказали, що "Новатэк" буде використовувати свій податковий статус, щоб апелювати до Заходу і доводити, що він не є фінансовим донором військових зусиль Росії.

Інші російські газові компанії, такі як "Газпром", сплачують корпоративний податок, який вважається одним з найбільших внесків до російського бюджету, а отже, опосередковано фінансує війну.

Компанія "Ямал СПГ", що належить "Новатэк" і не підпадає під санкції, користується значними податковими пільгами, такими як нульове експортне мито на СПГ і газовий конденсат, а також нульова ставка податку на видобуток корисних копалин для виробництва цих видів палива, як показано в презентації для інвесторів.

Помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтт повідомив агентству Reuters, що Державний департамент знав про візит "Новатэк" до Вашингтона, але припустив, що компанія не досягне значних успіхів у відносинах з адміністрацією Байдена впродовж тижнів, що залишилися до кінця його перебування на посаді.

"Зараз не час для звичайних відносин з Росією, вона знаходиться на штрафному майданчику, і моя робота полягає в тому, щоб вона залишалася там якомога довше - безумовно, до тих пір, поки триває незаконна війна", – сказав Пайєтт.