Российский газовый гигант "Новатэк" лоббирует снятие санкций в США - Reuters

Крупнейший российский производитель сжиженного природного газа РФ "Новатэк" работает с лоббистами, пытаясь восстановить отношения с США после того, как Вашингтон наложил санкции на его гигантский проект "Арктический СПГ-2".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

2 ноября 2023 года проект "Арктик СПГ-2" компании "Новатэк", который должен был стать крупнейшим заводом по производству СПГ в России, попал в санкционный список США..

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом 20 января некоторые в России воспринимают с осторожным оптимизмом, хотя другие считают, что это мало что изменит.

По словам одного из источников, "Новатэк" стремится восстановить отношения с Западом в ожидании окончания войны в Украине, обещанное Трампом.

По словам собеседника, старший исполнительный директор и член правления компании Денис Соловьев недавно ездил из Москвы в Вашингтон, чтобы начать работу с американской лоббистской фирмой.

По словам источников, "Новатэк" и лоббисты планируют обратиться к американским правительственным структурам в течение ближайших недель.

Второй источник сообщил, что "Новатэк" надеется вывести свой флагманский проект "Арктик СПГ 2" из текущего санкционного списка.

Оба источника сказали, что "Новатэк" будет использовать свой налоговый статус, чтобы апеллировать к Западу и доказывать, что он не является финансовым донором военных усилий России.

Другие российские газовые компании, такие как "Газпром", уплачивают корпоративный налог, который считается одним из крупнейших взносов в российский бюджет, а следовательно, косвенно финансирует войну.

Компания "Ямал СПГ", принадлежащая "Новатэк" и не подпадающая под санкции, пользуется значительными налоговыми льготами, такими как нулевая экспортная пошлина на СПГ и газовый конденсат, а также нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых для производства этих видов топлива, как показано в презентации для инвесторов.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт сообщил агентству Reuters, что Государственный департамент знал о визите "Новатэка" в Вашингтон, но предположил, что компания не добьется значительных успехов в отношениях с администрацией Байдена в течение недель, оставшихся до конца его пребывания в должности.

"Сейчас не время для обычных отношений с Россией, она находится на штрафной площадке, и моя работа заключается в том, чтобы она оставалась там как можно дольше - безусловно, до тех пор, пока продолжается незаконная война", - сказал Пайетт.