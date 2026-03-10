Росія використовує окуповану Луганщину для збільшення посівів соняшника

Площі посівів соняшника в Росії у цьогоріч можуть зрости до 10,9 млн га, зокрема завдяки розширенню посівів на територіях окупованої Луганської області.

Про це повідомляє російський аналітичний центр RUSEED.

Окупована Луганська область стала регіоном, де росіяни очікують один з найбільших приростів у посівах соняшника у 2026 році. Вони планують додати там 45 тис. га посівів.

Серед інших регіонів РФ, де планують збільшити посіви, виділяють:

Алтайський край – +66 тис. га,

Республіку Татарстан – +20 тис. га,

Курганську область – +12 тис. га,

Ульянівську область – +10 тис. га.

Також росіяни зазначають, що соняшник перестає бути культурою виключно півдня Росії та розширюється на схід та на "нові території".

Нагадаємо:

Нещодавно Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляв, що Білорусь разом із Росією бере активну участь у незаконному вивезенні агропродукції з тимчасово окупованих територій України в обхід міжнародних санкцій.