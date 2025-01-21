Росіянам та білорусам можуть заборонити купувати житло в Латвії

До Латвійського парламенту (сейму) скеровано законопроєкт, що передбачає заборону на придбання нерухомості в країні громадянам Росії та Білорусі, а також юрособам, якими вони володіють.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на Delfi.

Документ має на меті запобігання шкідливій і небезпечній з точки зору національних інтересів діяльності, а також обхід санкцій.

Зазначається, що нововведення в разі ухвалення поширюватиметься на громадян РФ і Білорусі, компаній, створених у цих країнах, і на тих, чиї реальні бенефіціари - громадяни цих держав.

Заборона на купівлю нерухомості, згідно з документом, не торкнеться людей, які отримали статус постійного жителя Євросоюзу або дозвіл на постійне перебування в Латвії на основі закону "Про імміграцію".

"Останніми роками ми цілеспрямовано працюємо, щоб зміцнити безпеку і державний суверенітет Латвії, обмежуючи можливості Росії та Білорусі реалізовувати свої зовнішньополітичні цілі в Латвії або організовувати заходи впливу і гібридні атаки. Цей законопроєкт - ще один крок, щоб забезпечити захист від можливих ризиків", - прокоментував ініціативу голова фракції "Нової Єдності" в латвійському сеймі Едмундс Юревіцс.

За словами парламентського секретаря Міністерства юстиції Латвії Лауми Паегкална, влада діє "превентивно", щоб не допустити втручання Росії та Білорусі у внутрішні справи країни в умовах гібридної війни.

Латвія не перша країна Європи, яка готується ввести обмеження на купівлю нерухомості росіянами. Так, у травні 2024 року Міноборони Фінляндії озвучило перелік підстав заборони громадянам РФ купувати об'єкти нерухомості в республіці.

Нагадаємо:

Влада Естонії оголосила про початок вивчення питання про заборону права купівлі нерухомості в країні росіянами і білорусами "з міркувань безпеки".

2023 року Литва також заборонила росіянам купувати нерухомість - за винятком випадків, коли в них є постійна або тимчасова посвідка на проживання, або право на майно отримано у спадок.