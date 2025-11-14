Росія хоче завести 12 тисяч північнокорейців для збирання "шахедів"

РФ планує залучити близько 12 тисяч північнокорейських працівників до роботи на підприємствах окремої економічної зони "алабуга" в Татарстані, де виробляють дрони типу "шахед".

Про це повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони.

Як зазначають у повідомленні, для обговорення деталей завозу корейців, наприкінці жовтня у міністерстві закордонних справ РФ відбулась зустріч місцевих урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір корейських працівників.

Північнокорейцям обіцяють платити приблизно 2,5 долари за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.

Нагадаємо:

Росія і Північна Корея підійшли до фінальної стадії будівництва першого автомобільного мосту між двома країнами.

Північна Корея розпочала будівництво нового військового заводу. Експерти вважають, що його продукція призначена для підтримки армії Росії у війні проти України.