Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
другий щорічний захід про інвестиції

Росія хоче завести 12 тисяч північнокорейців для збирання "шахедів"

Володимир Тунік-Фриз — 14 листопада, 10:13
Росія хоче завести 12 тисяч північнокорейців для збирання шахедів
Росія завезе північнокорейців для збирання шахедів
Getty images

РФ планує залучити близько 12 тисяч північнокорейських працівників до роботи на підприємствах окремої економічної зони "алабуга" в Татарстані, де виробляють дрони типу "шахед".

Про це повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони.

Як зазначають у повідомленні, для обговорення деталей завозу корейців, наприкінці жовтня у міністерстві закордонних справ РФ відбулась зустріч місцевих урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, відповідальної за пошук і підбір корейських працівників.

Північнокорейцям обіцяють платити приблизно 2,5 долари за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.

Нагадаємо:

Росія і Північна Корея підійшли до фінальної стадії будівництва першого автомобільного мосту між двома країнами.

Північна Корея розпочала будівництво нового військового заводу. Експерти вважають, що його продукція призначена для підтримки армії Росії у війні проти України.

Північна Корея Росія війна

Росія

Росія хоче завести 12 тисяч північнокорейців для збирання "шахедів"
"Не витримують фінансово": тисячі транспортних компаній у РФ опинилися на межі банкрутства
Росіяни атакували місто на Одещині: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Останні новини