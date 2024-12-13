Путін вимагає терміново врятувати російську вугільну промисловість

Лідер Кремля Володимир Путін вимагає вжити екстрених заходів для підтримки російських вугільних компаній, які зазнають багатомільярдних збитків і стоять на порозі масових банкрутств.

Про це пише The Moscow Times.

Розробити пакет допомоги для вугільників Путін доручив "у найкоротші терміни", повідомив міністр енергетики Сергій Цивільов.

Окремим питанням, за словами Цивільова, також стала програма соціально-економічного розвитку Кузбасу - головного вугільного регіону Росії, на який припадає 60% видобутку кам'яного вугілля і 80% - коксівного.

Сукупний вугільний експорт з Росії в січні-липні просів на 11,4%, до 112,6 млн тонн. А постачання до Китаю, який став головним клієнтом вугільників після санкцій, просіли на 8% у першому півріччі.

Нагадаємо:

Найбільший покупець російського вугілля на світовому ринку - Китай - скоротив імпорт вугілля з Росії.

Частка збиткових вугільних підприємств у Росії перевищила 52%, експорт вугілля скоротився на 12%.

У липні 2024 року видобуток вугілля в Росії впав на 6,7% у річному вираженні, а його загальний обсяг — 31,5 млн тонн — став найнижчим із часів пандемії Covid-19.

Російські експортери вугілля почали постачати паливо до Китаю через КНДР.