Росія використовує американський онлайн-магазин для купівлі компонентів зброї – Bloomberg

Росія налагодила ланцюжок постачань американських чипів та мікросхем, що використовуються для виробництва зброї, з інтернет-магазину компанії Texas Instruments – TI store.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що російські дистрибʼютори копіюють інформацію з інтернет-магазину TI store на свої торгові платформи, що дозволяє клієнтам переглядати наявність напівпровідників та їх ціни перед замовленням.

Зокрема, російськими сайтами, що продають товари TI із націнкою у 40%, є getchips.ru та altchips.ru.

Американські урядовці дійшли висновку, що російські портали використовують API (інтерфейс програмування застосунків, що використовується для обміну даними між компаніями) Texas Instruments для доступу до повної інформації про товари.

TI надає API своїм партнерам, що дозволяє переглядати ціни, наявність товарів, інформацію про замовлення тощо. У деяких випадках авторизовані користувачі цього API, наприклад, сервіси порівняння цін, комбінують цю інформацію з іншими джерелами даних і створюють окремий API.

ТІ стверджує, що не надає свій API жодній російській фірмі, а всі компанії, що мають до нього доступ, проходять процедуру перевірки.

За інформацією видання, російські дистрибʼютори копіюють інформацію про товари через сайт західної компанії, яка не має прямого доступу до API Texas Instruments. Однак дізнатися назву цієї фірми Bloomberg не вдалося.

Повідомляється, що спочатку закупівлю має схвалити російський уряд, після чого необхідне обладнання замовляється через принаймні одного посередника і постачається щонайменше в одну проміжну країну.

Згідно з документами, з якими ознайомився Bloomberg, серед посередників – компанії Sure Technology, Chipower Electronics і Horsway Tech з Гонконгу.

З Гонконгу до Росії товари доставляються переважно через транспортну компанію Sea Global SCM та російську авіакомпанію "Аерофлот".

Один із великих російських дистрибʼюторів обробив понад 4 тис замовлень на сотні тисяч товарів TI store на суму близько 6 млн дол до серпня 2024 року. Замовлення на майже 4 млн дол були призначені для російських військових компаній.

Раніше уряд США звинувачував TI store у слабкому контролі за онлайн-продажами. Водночас інтернет-магазин запевняє, що регулярно перевіряє замовлення та скасовує тисячі, що викликають занепокоєння.

Чипи TI, зокрема, були знайдені в російських ракетах "Кинджал" та ударних безпілотниках "Ланцет-3". Загалом українські слідчі знайшли понад 4 тис західних компонентів у російській зброї з початку повномасштабної війни, 14% з яких були вироблені компанією Texas Instruments.

Нагадаємо:

Індія виступає важливим посередником у постачанні Росії потужних ШІ-чипів Nvidia, а країною першоджерелом технологій стала Малайзія.

Росії вдається в обхід санкцій закуповувати електронні компоненти західних компаній для своїх ракет, вдвічі переплачуючи за них.