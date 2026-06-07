РФ запускає 5G на частотах, недоступних багатьом росіянам – СЗРУ

Росія оголосила, що вже цього літа може запустити перші загальнодоступні мережі 5G, але не на стандартному для більшості країн діапазоні, а на "екзотичних частотах", при чому у багатьох росіян пристрої не підтримують ці частоти.

Про це йдеться у публікації Служби зовнішньої розвідки України.

"Запускати мережу доведеться не на стандартному для більшості країн діапазоні 3,4–3,8 ГГц, а на екзотичних частотах 4,63–4,99 ГГц", – говориться у публікації.

"Причина проста: "золотий" спектр традиційно окупували силові структури РФ, які поступатися їм не збираються. Як завжди, у пріоритеті не розвиток технологій, а інтереси силовиків", – пояснили у СЗРУ.

СЗРУ зазначає, що у російських операторів немає достатньо обладнання для роботи в новому діапазоні, а влада вимагає використовувати переважно вітчизняні рішення. "Проблема лише в тому, що цих рішень банально не вистачає", – говориться у повідомленні..

Окремий сюрприз чекає на росіян зі смартфонами, зазначають аналітики. Багато пристроїв не підтримують частоти, на яких планують запускати російський 5G.

"Тож для доступу до "технології майбутнього" багатьом доведеться купувати новий телефон. Звісно, якщо після чергового стрибка цін і падіння доходів на це знайдуться кошти в простих росіян", – говориться у повідомленні.

У підсумку до кінця 2026 року 5G може з'явитися лише в чотирьох містах-мільйонниках, решта країни продовжить користуватися мережами четвертого покоління, поки російська пропаганда розповідатиме про черговий "технологічний прорив".

СЗРУ також зазначає, що США та Китай користуються цією технологією ще з 2019 року, а Росія "лише дійшла до стадії "можливо, скоро запустимо", тож Росія "все ще намагається завести двигун, шукає запчастини та переконує всіх навколо, що саме так і виглядає шлях до технологічного лідерства".

Нагадаємо:

Раніше СЗРУ повідомила, що Міністерство цифрового розвитку РФ розробляє систему заходів, покликаних перетворити російський сегмент інтернету на повністю підконтрольну державі інфраструктуру.

Раніше повідомлялося, що російський уряд заощадив понад 207 млрд рублів, урізавши низку держпрограм, але збільшив витрати на органи влади та пропаганду.