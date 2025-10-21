Росія вперше поставила нафту до Грузії

Росія в жовтні вперше поставила нафту до Грузії на новий НПЗ в Кулеві потужністю 1,2 мільйона тонн на рік.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на галузеві джерела і дані LSEG.

Танкер Kayseri на початку жовтня завантажив у Новоросійську близько 105 300 тонн нафти сорту Siberian Light з ресурсу "Русснефти" і доставив вантаж на морський термінал Kulevi Oil Terminal для переробки на Кулевському НПЗ, що належить приватній компанії Black Sea Petroleum.

Єдиний в Грузії НПЗ потужністю першої черги 1,2 мільйона тонн нафти на рік введений в експлуатацію в жовтні 2025 року.

Кулевський НПЗ став першим грузинським нафтопереробним заводом повного циклу, що дозволить країні знизити залежність від імпорту нафтопродуктів, які закуповуються в Туреччині, Азербайджані, Румунії, Росії, Казахстані.

Перевагою Кулевського НПЗ є його географічне розташування — близькість до сировини і ринків збуту, а також до великих транспортних вузлів — морського терміналу в Кулеві, який може приймати і завантажувати як залізничний, так і морський транспорт, портів Батумі і Поті, йдеться на сайті Black Sea Petroleum.

Підприємство планує до 2028 року збільшити потужність до 4 мільйонів тонн. Нафтопродукти будуть поставлятися як на внутрішній ринок Грузії, так і на експорт.

Нагадаємо:

РФ останнім часом намагається розширити географію експорту нафти, щоб знизити залежність від основних покупців – Індії та Китаю.