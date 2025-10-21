Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Росія вперше поставила нафту до Грузії

Віктор Волокіта — 21 жовтня, 17:50
Росія вперше поставила нафту до Грузії
НПЗ в Кулеві
Фейсбук/GeorgianGovernment

Росія в жовтні вперше поставила нафту до Грузії на новий НПЗ в Кулеві потужністю 1,2 мільйона тонн на рік.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на галузеві джерела і дані LSEG.

Танкер Kayseri на початку жовтня завантажив у Новоросійську близько 105 300 тонн нафти сорту Siberian Light з ресурсу "Русснефти" і доставив вантаж на морський термінал Kulevi Oil Terminal для переробки на Кулевському НПЗ, що належить приватній компанії Black Sea Petroleum.

Єдиний в Грузії НПЗ потужністю першої черги 1,2 мільйона тонн нафти на рік введений в експлуатацію в жовтні 2025 року.

Кулевський НПЗ став першим грузинським нафтопереробним заводом повного циклу, що дозволить країні знизити залежність від імпорту нафтопродуктів, які закуповуються в Туреччині, Азербайджані, Румунії, Росії, Казахстані.

Перевагою Кулевського НПЗ є його географічне розташування — близькість до сировини і ринків збуту, а також до великих транспортних вузлів — морського терміналу в Кулеві, який може приймати і завантажувати як залізничний, так і морський транспорт, портів Батумі і Поті, йдеться на сайті Black Sea Petroleum.

Підприємство планує до 2028 року збільшити потужність до 4 мільйонів тонн. Нафтопродукти будуть поставлятися як на внутрішній ринок Грузії, так і на експорт.

Нагадаємо:

РФ останнім часом намагається розширити географію експорту нафти, щоб знизити залежність від основних покупців – Індії та Китаю.

Росія Грузія нафта

нафта

Росія вперше поставила нафту до Грузії
Ціни на нафту продовжують реагувати на напруженість між США та Китаєм
Ціни на нафту відреагували на глобальний надлишок

Останні новини