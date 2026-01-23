В Україні зріс попит на доставку їжі під час блекаутів: які регіональні відмінності

В Україні попит на замовлення з початком масованих грудневих відключень електроенергії у сервісі кур'єрської доставки Glovo зріс на 7,7%, тоді як в онлайн-сервісі Bolt Food – приблизно на 6% порівняно з минулим роком.

Про це йдеться в повідомленнях компаній, передає "Інтерфакс-Україна".

У Glovo розповіли, що спостерігають поступове зростання середнього чека, зокрема з минулого місяця він збільшився на 1,7%, а щодо аналогічного періоду 2025 року - на 19,4%.

У Bolt Food повідомили, що у порівнянні з минулим роком середній чек подорожчав приблизно на 60 грн.

Водночас за даними Glovo, українці стали частіше замовляти з продуктових магазинів, частка яких зросла на 2 в.п. відносно періоду до блекаутів та на 5 в.п. рік до року.

У Bolt Food зауважили, що значну частку попиту формують великі мережеві заклади та відомі бренди, зокрема McDonald's, KFC, BUFET, Eurasia, Lviv Croissants, Domino's Pizza та інші.

Крім того, українці останнім часом все частіше обирають гарячі та ситні страви, а найбільшим попитом є супи, бургери, піца та шаурма, зазначили у Bolt Food.

Вибір страв також змінюється, зокрема попит на бургери знизився на 10-15%. Проте замовлення супів, комплексних обідів та основних страв (як-от локшина вок чи поке) зросли приблизно втричі.

Що стосується попиту на товари першої потреби, показник зріс на більш ніж на 36%, ліки - на 25%, а частка попиту на алкоголь зросла на 6%.

У Львові, Дніпрі та Вінниці також фіксується стабільний інтерес до замовлень обідів та ланчів, а попит на ці страви подвоївся.

Водночас у Харкові попит на "швидкі" страви, як-от шаурма, піца, тако та страви з курки, навпаки, збільшився на 30-35%, натомість готові комплексні ланчі у місті стали замовляти рідше, додали у Glovo.

Нагадаємо:

Міністр енергетики Денис Шмигаль назвав ситуацію в енергосистемі 22 січня найважчою з часів блекауту у листопаді 2022 року.