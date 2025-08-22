Росія намагається переконати Apple допустити RuStore на iPhone

Російська влада веде переговори з компанією Apple про дозвіл на встановлення в iPhone вітчизняного магазину додатків RuStore.

Про це повідомили "Известия" з посиланням на джерела в IT-галузі та близькі до уряду кола.

Ідея полягає в тому, щоб користувачі змогли завантажувати програми, заблоковані в App Store після введення міжнародних санкцій, зокрема застосунки банків – Сбербанку, ВТБ, Промсвязьбанку та інших.

За інформацією видання, остаточних домовленостей із Apple немає. Один із співрозмовників зазначив, що під час неформальних переговорів американська компанія нібито пообіцяла Мінцифри РФ не блокувати можливість розміщення RuStore в App Store. Питання також підіймалося під час контактів керівника РФПІ Кирила Дмитрієва з американським бізнесом.

Експерти вважають, що поява RuStore в екосистемі Apple стала б безпрецедентною подією. "Поки що змусити Apple відкрити доступ стороннім магазинам вдалося лише Євросоюзу, завдяки закону про цифрові ринки", – пояснив партнер ComNews Research Леонід Коник.

Теоретично Apple може зробити так, що RuStore та пов’язані додатки працюватимуть лише на території Росії. Водночас механізм реалізації поки незрозумілий.

З 1 вересня 2025 року в РФ набирають чинності поправки до закону "Про захист прав споживачів", які зобов’язують виробників встановлювати російські магазини додатків на всі смартфони й планшети, що продаються в країні. Якщо цього не буде зроблено, пристрій вважатиметься "дефектним". Це створює ризики для офіційних ритейлерів, які вже заявили про занепокоєння.