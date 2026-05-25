РФ завдала удару по відділенню "Нової пошти" у Краматорську

У Краматорську внаслідок влучання керованої авіабомби пошкоджено будівлю, де розташоване відділення №11 "Нової пошти".

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

Удар стався близько 5:30 ранку і спричинив пожежу. У "Новій пошті"заявили, що співробітники не постраждали. На місці працюють рятувальники та поліція, оцінка наслідків руйнувань триває.

Фото: Нова пошта

Компанія також повідомила, що близько 20% посилок залишаються під завалами. Оператор пообіцяв компенсувати клієнтам втрату відправлень, які постраждали від пожежі, та найближчим часом зв'язатися з ними щодо деталей відшкодування.

У компанії додали, що вже перебудували логістичні маршрути, щоб клієнти отримали свої посилки без затримок.

Від вечора 24 травня російські окупанти атакували Україну 262 безпілотниками різних типів, 246 дронів вдалося знешкодити, але 10 влучили.