Росія додала до "тіньового флоту" чотири танкери для газу

Росія додала до свого флоту чотири танкери для перевезення скрапленого природного газу, що може допомогти країні збільшити свою частку ринку напередодні заборони ЄС на імпорт російського газу. Про це повідомляє агентство Reuters.

У середу російський реєстр показав чотири газовози: Orion, який раніше називався Sea LNG, Luch, колишній Lake the LNG, Mercury, колишній Zahit LNG, і Kosmos, колишній Cagri LNG. Усі ці судна були збудовані у 2005-2006 роках.

Дані системи інформації про судна Equasis також свідчать, що танкери змінили власників у лютому цього року.

Kosmos і Luch були передані компанії Mighty Ocean Shipping Ltd, зареєстрованій у Гонконгу, тоді як Orion і Mercury перейшли у власність Celtic Maritime & Trading SA, зареєстрованої в Туреччині.

Усі судна змінили назви та були переведені під російський прапор. Раніше ці танкери належали компанії з Оману.

Дані LSEG показали, що всі чотири танкери рухалися на північ у Атлантичному океані.

Пунктом призначення газовоза Luch вказаний Мурманськ, поблизу якого розташована плавуча установка зберігання Saam LNG.

Цей об'єкт використовують для перевалки скрапленого газу з проєкту Arctic LNG-2. Операції з перевалки газу з судна на судно також проводяться біля порту для проєкту Yamal LNG, де вантажі переносять із танкерів льодового класу на звичайні газовози.

Європейська Комісія запропонувала поступово припинити імпорт російського газу і нафти в ЄС до кінця 2027 року.

У першому кварталі 2026 року країни ЄС збільшили імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) через зменшення поставок з Близького Сходу.