Росія додала до "тіньового флоту" чотири танкери для газу
У середу російський реєстр показав чотири газовози: Orion, який раніше називався Sea LNG, Luch, колишній Lake the LNG, Mercury, колишній Zahit LNG, і Kosmos, колишній Cagri LNG. Усі ці судна були збудовані у 2005-2006 роках.
Дані системи інформації про судна Equasis також свідчать, що танкери змінили власників у лютому цього року.
Kosmos і Luch були передані компанії Mighty Ocean Shipping Ltd, зареєстрованій у Гонконгу, тоді як Orion і Mercury перейшли у власність Celtic Maritime & Trading SA, зареєстрованої в Туреччині.
Усі судна змінили назви та були переведені під російський прапор. Раніше ці танкери належали компанії з Оману.
Дані LSEG показали, що всі чотири танкери рухалися на північ у Атлантичному океані.
Пунктом призначення газовоза Luch вказаний Мурманськ, поблизу якого розташована плавуча установка зберігання Saam LNG.
Цей об'єкт використовують для перевалки скрапленого газу з проєкту Arctic LNG-2. Операції з перевалки газу з судна на судно також проводяться біля порту для проєкту Yamal LNG, де вантажі переносять із танкерів льодового класу на звичайні газовози.
Європейська Комісія запропонувала поступово припинити імпорт російського газу і нафти в ЄС до кінця 2027 року.
У першому кварталі 2026 року країни ЄС збільшили імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) через зменшення поставок з Близького Сходу.