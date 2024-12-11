Росія через рік почне втрачати японський ринок газу

У японських компаній через рік спливають довгострокові контракти на закупівлю російського зрідженого газу (LNG) з заводу "Сахалін-2".

Про це пише Reuters.

Зазначається, що це дозволить Японії поступово відмовитися від закупівлі російського газу та перейти на альтернативи.

Японія – другий за величиною покупець LNG у світі. Близько 9% газу, або 6 млн тонн на рік, Японія отримує з Росії. 5 млн тонн з цього обсягу надходить саме з "Сахаліну-2".

"Сахалін-2" не є під санкціями США, але підтримка нинішнього рівня постачання може виявитися проблематичною через угоду між країнами Великої сімки (G7) про зниження залежності від російських енергоносіїв.

Остаточне рішення залишається за покупцями, яким доведеться балансувати між політичними зобов'язаннями, економічною доцільністю та необхідністю забезпечити надійне постачання енергоресурсів для своїх споживачів.

Японія планує скоротити використання газу в енергетиці з 33% до 20% до 2030 року.

Довгострокові контракти на закупівлю російського газу закінчуватимуться протягом 2026-2033 років, починаючи з угоди про постачання 0,5 млн тонн для японської компанії JERA.

Інші країни-постачальники (США, Австралія, Канада) розглядають це як можливість збільшити власні постачання газу до Японії. Проте "Сахалін-2" має важливу перевагу – близькість до Японії. Доставлення з Сахаліну займає лише кілька днів, порівняно з тижнем з інших напрямків, що впливає на вартість транспортування.