Росії загрожує масове звільнення авіадиспетчерів

Майже 3,5 тис. співробітників російської держкорпорації з організації повітряного руху, які обслуговують цивільні аеропорти Росії, планують звільнитися через невдоволення новим договором.

Про це розповів президент Федерального союзу авіадиспетчерів РФ Сергєй Ковальов, передає The Moscow Times.

Росавіація відмовляється фінансувати частину спецпрограм, хоче скасувати пільги, страхування від втрати працездатності та урізати премії. Також пропонується прибрати виплату тим, хто йде на пенсію.

За словами Ковальова, ця проблема стосується всіх співробітників стратегічних підприємств, які займаються обслуговуванням повітряного руху: диспетчерів, інженерів, техніків та IT-фахівців.

Він додав, що їхня зарплата майже не індексувалася чотири роки. Працівники обурені та планують масові звільнення.

"Тоді деякі центри обслуговування повітряного руху просто закриються. Варто навіть 30-50% звільнитися з підрозділу – і це буде крах", – сказав Ковальов.

Єдиний колективний договір має набути чинності 1 квітня. При цьому, крім скасування пільг, для авіадиспетчерів, які працюють у нічні зміни, запровадять нові штрафи за найменші провини.

Диспетчери скаржаться на низькі зарплати та нездатність прогодувати сім'ї, і їм доводиться підробляти таксистами та кур'єрами. За їхніми словами, після початку розв'язаної Росією війни проти України керівництво перестало проводити індексацію, хоча має робити це двічі на рік за договором, а також скасувало премії.

"Наші зарплати дорівнюють зарплатам кур'єрів у Москві. Ніхто не хоче працювати за такі гроші під кримінальною відповідальністю. Доводиться підробляти кур'єрами і в таксі, залишається лише здогадуватися, як це позначиться на безпеці польотів", – заявив співробітник Росавіації.

При цьому в держкорпорації з організації повітряного руху запевняють, що новий колективний договір не передбачає змін у системі оплати праці та збереже для всіх працівників пільги та гарантії, що діють на 31 березня 2025 року.

Нагадаємо:

За майже три роки від початку війни російські авіаперевізники змогли позбавити від подвійної реєстрації, що заважає польотам за кордон, 365 із 665 літаків - більше половини флоту, що залишився в Росії.