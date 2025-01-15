Росія вивела з реєстру Бермуд понад 300 літаків

За майже три роки від початку війни російські авіаперевізники змогли позбавити від подвійної реєстрації, що заважає польотам за кордон, 365 із 665 літаків - більше половини флоту, що залишився в Росії.

Про це пише "Коммерсант".

За підрахунками видання, з урахуванням виведених з-під подвійної реєстрації літаків, а також літаків російського виробництва Sukhoi Superjet 100 тепер за кордон можуть літати понад 500 бортів.

До початку великої війни більшість іноземних літаків, які використовували російські авіакомпанії, були зареєстровані на Бермудах та в Ірландії. Через санкції у відповідь на вторгнення ці країни призупинили дію сертифікатів льотної придатності цих літаків, і перевізники почали переводити їх до російського реєстру. Але реєстрація більш ніж в одній країні заборонена - на таких літаках літати за кордон не можна.

За даними Росавіації, у березні 2022 року в реєстрації Бермуд перебували 745 російських літаків, ще 36 були зареєстровані в реєстрі Ірландії. Після введення санкцій перевізники втратили доступ приблизно до 80 літаків, але щонайменше 665 все ще залишалися зареєстрованими на Бермудах.

Найбільше літаків від подвійної реєстрації позбавив "Аерофлот" -192 борти з 271. За даними газети, на це в компанії пішло понад 250 мільярдів рублів із майже 300 мільярдів, виділених із Фонду національного добробуту (ФНБ). З урахуванням коштів, які уряд виділяв авіакомпаніям, також переоформлено 45 зі 103 літаків S7 і 19 - "Уральських авіаліній" (під подвійною реєстрацією залишилося 33 борти). У Utair у реєстрації Бермуд залишається 24 з 56 літаків, пише "Комерсант".

За словами джерел видання, нових траншів держпідтримки на ці угоди немає, але питання не знято з порядку денного.

Водночас питання прав власності та переоформлення лізингових контрактів залишається невирішеним для багатьох літаків, зазначають експерти. Річ у тім, що зняти літаки з обліку в старій юрисдикції можна тільки за згодою лізингових компаній.

Врегулювання прав власності дозволить також знизити загальну суму судових претензій від іноземних лізингодавців після завершення розглядів із західними страховиками. Сума претензій, яку розглядає тільки Високий суд Лондона,- близько десяти мільярдів євро, пише "Комерсант".