Останні дані Китаю б'ють на сполох через проблему на ринку нерухомості

Через п'ять років після того, як Китай почав боротьбу з залежними від боргів девелоперами нерухомості, цей ринок все ще знижується.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ціни на нові та існуючі будинки більш-менш безперервно падають з серпня 2021 року, а минулого місяця падіння цін на нові об'єкти прискорилося.

Дані цього тижня також показали, що з початку року інвестиції в нерухомість скоротилися найбільше з моменту першого шоку від Covid у 2020 році. Ще одна похмура віха цього тижня: колишній девелопер № 1, China Evergrande, тепер буде виключений з біржі.

Спад триває, незважаючи на незліченні заходи підтримки з боку національних і місцевих органів влади, від пом'якшення умов кредитування до зниження процентних ставок і плану наслідування моделі соціального житла Сінгапуру.

Він також триває, незважаючи на те, що президент Сі Цзіньпін і його колеги з Політбюро у вересні минулого року пообіцяли "зупинити падіння і стабілізувати" ринок нерухомості.

У свою чергу, постійне зниження вартості нерухомості продовжує тиснути на китайських споживачів. Рівень довіри, який вперше впав через обмеження, пов'язані з пандемією на початку 2022 року, так і не відновився.

Усі обіцянки уряду про допомогу та прояви доброзичливості з боку приватного сектору не змогли підняти настрій домогосподарств.

Ключові економічні дані за липень показали, що дисбаланс між попитом і пропозицією в Китаї погіршується, а не поліпшується. Роздрібний продаж зріс на 3,7% порівняно з минулим роком, а промислове виробництво — на 5,7%.

За даними Bloomberg Economics, щомісяця роздрібні витрати скорочувалися поспіль вперше з часу карантину 2022 року.