Фʼючерси на американські фондові індекси падають

Ф'ючерси на американські фондові індекси знизилися через очікування інвесторів на коментар голови Федеральної резервної системи США.

Про це повідомляє Reuters.

Причиною падіння фʼючерсів стало очікування інвесторів на коментар голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла стосовно тарифів та їх впливу на інфляцію в США.

Інвестори слідкують за коментарями Джерома Пауелла та трьох інших глав Федеральної резервної системи.

Найбільше їх цікавить вплив мит Трампа на стан розвитку економіки США.

Відомо, що Пауелл надасть свідчення перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників Конгресу США після публікації січневого індексу споживчих цін (у середу 12 лютого о 18:30 за Київським часом).

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