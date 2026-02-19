РФ продовжує отримувати товари військового призначення з ЄС через Туреччину та Китай

Товари військового призначення з Євросоюзу все ще надходять до Росії через треті країни, попри санкції.

Про це йдеться у дослідженні інституту економічних досліджень ifo та аналітичного центру EconPol Europe, передає Укрінформ.

Згідно з дослідженнями, понад третина (36%) військових товарів ЄС, які продовжують надходити до Росії, проходять через Туреччину, що робить її найважливішим посередником.

На Китай припадає майже чверть (23%), за ним - Гонконг (16 %) та Об'єднані Арабські Емірати (10 %).

Така концентрація свідчить про те, що ухилення від санкцій залежить від обмеженої кількості транзитних маршрутів, а не розпорошується між багатьма країнами-посередниками, пишуть дослідники.

Хоча з початку 2024 року ЄС значно посилив і розширив експортні заборони щодо Росії, і це призвело до зниження масштабів обходу санкцій через треті країни, експерти із торгівлі ifo кажуть, що постачання повністю не припинилося.

В останні три місяці 2024 року обсяг експорту з ЄС, який йшов до Росії через треті держави, становив близько 6% від довоєнного рівня.

Для порівняння: у період з вересня 2022 року до січня 2024 року середньомісячний показник коливався у діапазоні від 13% до 24%. Ця тенденція змінилася лише у 2024 році, коли ЄС значно посилив санкції та розширив відповідальність для експортерів на випадки, коли вони знали або мали знати про потенційний обхід через треті країни.

Нагадаємо:

США знімуть санкції з російської нафти, якщо між Російською Федерацією та Україною буде підписано мирну угоду, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.