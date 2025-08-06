Росія вперше експортувала нафту до Вʼєтнаму, розширюючи ринки збуту на тлі санкцій Заходу.

Про це повідомляє Reuters.

У червні танкер Northernlight завантажив 60 000 тонн нафти в порту Висоцьк на Балтійському морі. Частину вантажу (до 27 000 тонн) він розвантажив 3 серпня на терміналі у вʼєтнамській провінції Кханьхоа. Решту доправляє до китайського порту Далянь.

"Це перше постачання російської нафти до Вʼєтнаму після початку санкцій ЄС у 2023 році," – зазначає агентство.

До цього Росія лише один раз — у 2015 році — тестово відправила нафту ESPO Blend на вʼєтнамський НПЗ Dung Quat.

"РФ активно шукає нові ринки збуту в Азії через втрату європейського," — кажуть трейдери.