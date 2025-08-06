Россия впервые экспортировала нефть во Вьетнам, расширяя рынки сбыта на фоне санкций Запада.

Об этом сообщает Reuters.

В июне танкер Northernlight загрузил 60 000 тонн нефти в порту Высоцк на Балтийском море. Часть груза (до 27 000 тонн) он разгрузил 3 августа на терминале во вьетнамской провинции Кханьхоа. Остальное доставляет в китайский порт Далянь.

"Это первая поставка российской нефти во Вьетнам после начала санкций ЕС в 2023 году", - отмечает агентство.

До этого Россия только один раз - в 2015 году - тестово отправила нефть ESPO Blend на вьетнамский НПЗ Dung Quat.

"РФ активно ищет новые рынки сбыта в Азии из-за потери европейского", - говорят трейдеры.